Фредерик Вассер: «Феррари» решила не жаловаться на штраф Хэмилтона – нужно сконцентрироваться на темпе»

В «Феррари» объяснили, почему смирились со штрафом Хэмилтона.

Руководитель «Феррари » рассказал о реакции команды на штраф Льюиса Хэмилтона в виде потери 5 позиций на старте Гран-при Италии .

На Гран-при Нидерландов судьи посчитали, что британец недостаточно сильно замедлился во время желтых флагов.

«Мы решили не жаловаться и не использовать право на пересмотр, поскольку, мне кажется, в Монце правильнее будет сконцентрироваться на темпе.

Также мы решили не протестовать, потому что потеря пяти мест в Монце – это не такое суровое наказание, как потеря пяти мест в Монако или Зандворте. Но я очень хочу, чтобы вся команда сфокусировалась на уик-энде, на темпе. Мы должны заниматься своей работой, а не бороться за что-то другое», – отметил Вассер .

