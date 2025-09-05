Шарль Леклер: «Сказал Хэмилтону, что неделя будет утомительной»

Леклер объяснил, почему этап в Монце особенный.

Пилот «Феррари» рассказал, какой совет дал Льюису Хэмилтону перед Гран-при Италии.

«Я сказал Льюису, что неделя будет утомительной. Хорошая новость в том, что на протяжении самой недели ты не чувствуешь усталости.

Ты чувствуешь себя уставшим только в воскресенье вечером, когда все осталось позади. Но до этого ты ощущаешь кучу позитивной энергии – которую только и можно, что воспринимать как положительную. Ты постоянно невероятно мотивирован вернуться на трассу и жить настоящим.

Для пилотов «Феррари» это очень особенный уик-энд. Сейчас я вообще не чувствую себя измотанным – но знаю, что настанет воскресный вечер. Ты не осознаешь, насколько устал, пока не закончится гонка. Но чувство все равно приятное», – сказал Леклер .

