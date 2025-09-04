Фернандо Алонсо: «Пиастри и Норрис выступают невероятно здорово. Ландо не повезло, но впереди много гонок»

Алонсо убежден, что борьба за титул продолжается.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о 34-очковом отставании Ландо Норриса от напарника по «Макларену » Оскара Пиастри после схода на Гран-при Нидерландов.

«С внешними факторами ты ничего не можешь поделать – надо просто выполнять свою работу каждый уик-энд.

Они оба выступают невероятно здорово. Ландо не повезло в Зандворте, но впереди много гонок. Надо просто сосредоточиться на победе на каждом этапе. Если получится – ты станешь чемпионом», – заявил двукратный обладатель титула перед Гран-при Италии.

