Фернандо Алонсо: «Пиастри и Норрис выступают невероятно здорово. Ландо не повезло, но впереди много гонок»
Алонсо убежден, что борьба за титул продолжается.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о 34-очковом отставании Ландо Норриса от напарника по «Макларену» Оскара Пиастри после схода на Гран-при Нидерландов.
«С внешними факторами ты ничего не можешь поделать – надо просто выполнять свою работу каждый уик-энд.
Они оба выступают невероятно здорово. Ландо не повезло в Зандворте, но впереди много гонок. Надо просто сосредоточиться на победе на каждом этапе. Если получится – ты станешь чемпионом», – заявил двукратный обладатель титула перед Гран-при Италии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
