Льюис Хэмилтон: «Поддержка, которую «Феррари» получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных»

Хэмилтон рассказал о поддержке тифози в Монце .

Пилот «Феррари » взволнован перед домашним для его команды Гран-при Италии .

«Не знаю, чего ожидать. Очевидно, я испытал то же, что в Имоле – это невероятно. Я был в Монце и видел, как там относятся к «Феррари».

Я всегда с нетерпением жду встречи с тифози. Поддержка, которую команда получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных. Уверен, это будет уникальный опыт», – отметил Хэмилтон.

