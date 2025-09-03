Льюис Хэмилтон: «Поддержка, которую «Феррари» получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных»
Хэмилтон рассказал о поддержке тифози в Монце .
Пилот «Феррари» взволнован перед домашним для его команды Гран-при Италии.
«Не знаю, чего ожидать. Очевидно, я испытал то же, что в Имоле – это невероятно. Я был в Монце и видел, как там относятся к «Феррари».
Я всегда с нетерпением жду встречи с тифози. Поддержка, которую команда получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных. Уверен, это будет уникальный опыт», – отметил Хэмилтон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости