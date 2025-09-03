  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Поддержка, которую «Феррари» получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных»
1

Льюис Хэмилтон: «Поддержка, которую «Феррари» получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных»

Хэмилтон рассказал о поддержке тифози в Монце .

Пилот «Феррари» взволнован перед домашним для его команды Гран-при Италии.

«Не знаю, чего ожидать. Очевидно, я испытал то же, что в Имоле – это невероятно. Я был в Монце и видел, как там относятся к «Феррари».

Я всегда с нетерпением жду встречи с тифози. Поддержка, которую команда получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных. Уверен, это будет уникальный опыт», – отметил Хэмилтон.   

Хэмилтон показал специальный шлем в честь Ники Лауды
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Италии
logoФормула-1
