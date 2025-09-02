Организаторы Гран-при Италии представили новые трофеи для гонщиков на подиуме

Организаторы Гран-при Италии подготовили новые трофеи.

На предстоящем Гран-при Италии гонщики, которые по итогам гонки попадут на подиум, получат обновленные трофеи.

Организаторы подготовили три кубка, которые олицетворяют движения животных, которые считаются самыми быстрыми в воздухе, на море и на суше: сокол-сапсан, рыба-парусник, а также гепард.

