Организаторы Гран-при Италии представили новые трофеи для гонщиков на подиуме
Организаторы Гран-при Италии подготовили новые трофеи.
На предстоящем Гран-при Италии гонщики, которые по итогам гонки попадут на подиум, получат обновленные трофеи.
Организаторы подготовили три кубка, которые олицетворяют движения животных, которые считаются самыми быстрыми в воздухе, на море и на суше: сокол-сапсан, рыба-парусник, а также гепард.
«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети Филлипа Ортона
