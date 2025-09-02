  • Спортс
4

Шарль Леклер о шансах на Гран-при Италии: «Никогда не говори никогда. В прошлом году не подумал бы, что «Феррари» сможет бороться за победу»

Леклер оценивает шансы в Монце с осторожным оптимизмом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что Гран-при Нидерландов обернулся для команды настоящим разочарованием. И что в «Феррари» постараются отыграться на домашнем этапе в Монце – хотя главным фаворитом, по словам Шарля, там будет «Макларен».

«Позитив можно найти в любой ситуации, но я бы все-таки сказал, что уик-энд в Зандворте обернулся настоящим разочарованием. У нас были проблемы начиная с первой практики, и до квалификации.

Да, в гонке ситуация улучшилась, но мы больше не можем позволить себе настольно плохо проводить пятничные практики, потому что это влияет на работу команды по ходу всего остального гоночного уик-энда.

У трассы «Зандворт» есть все характеристики, которые ненавидит наша машина. Думаю, что в Монце наша машина должна работать лучше. Другое дело, можем ли мы нацеливаться на победу – лично я так не думаю, потому что «Макларены» будут там невероятно быстры.

Тем не менее, никогда не говори никогда. То есть, я бы никогда не подумал, что в прошлом году мы сможем побороться за победу в Монце и выиграть», – рассказал Леклер.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
