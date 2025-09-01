  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «Столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа»
0

Джеймс Воулз: «Столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа»

Воулз не согласился со штрафом Сайнса в Зандворте.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз заявил, что считает действия Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов обоснованными, и что испанец не заслуживал штрафа в инциденте, который закончился контактом между болидами Сайнса и Лоусона.

«Карлос в этот уик-энд все делал правильно. Он блестяще провел квалификацию, и в гонке боролся за высокие позиции. Уверен, если бы не инцидент с Лоусоном, Карлос бы претендовал на место в топ-5.

На мой взгляд, столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа. Мы обязательно обсудим этот инцидент с ФИА, чтобы лучше понимать, как нам действовать в гонках в будущем», – рассказал Воулз.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Уильямса»
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
Гран-при Нидерландов
logoЛиам Лоусон
регламент
logoРейсинг Буллз
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФИА
