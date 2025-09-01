Джеймс Воулз: «Столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа»

Воулз не согласился со штрафом Сайнса в Зандворте.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз заявил, что считает действия Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов обоснованными, и что испанец не заслуживал штрафа в инциденте, который закончился контактом между болидами Сайнса и Лоусона.

«Карлос в этот уик-энд все делал правильно. Он блестяще провел квалификацию, и в гонке боролся за высокие позиции. Уверен, если бы не инцидент с Лоусоном , Карлос бы претендовал на место в топ-5.

На мой взгляд, столкновение Сайнса и Лоусона – это гоночный инцидент, никто не заслуживал штрафа. Мы обязательно обсудим этот инцидент с ФИА , чтобы лучше понимать, как нам действовать в гонках в будущем», – рассказал Воулз.

