Стефано Доменикали: «Ферстаппен – лучший, он невероятен. Пусть Макс гоняется в «Ф-1» еще 10 лет»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мыслями о Максе Ферстаппене и потенциальном уходе пилота «Ред Булл» из чемпионата.
«Макс – лучший, он невероятен. Он также понимает, что не может оказываться быстрейшим каждый год и на каждом круге. Макс продемонстрировал большую лояльность «Ред Булл», но логично, что в какой-то момент он начнет изучать варианты. Теперь он отец и способен смотреть на вещи шире.
Очевидно, ему интересно попробовать себя в других гонках, в других сериях. Это нормально. Если он счастлив, я тоже счастлив.
Не хочу терять его для «Формулы-1». Хотя не думаю, что это случится в ближайшее время. Решать ему, но я определенно надеюсь, что этого не будет. Если нужно мое мнение, пусть гоняется здесь еще десять лет – я только за!» – заявил итальянец на Гран-при Нидерландов.
