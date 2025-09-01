Стефано Доменикали: «Ферстаппен – лучший, он невероятен. Пусть Макс гоняется в «Ф-1» еще 10 лет»

Босс «Ф-1» надеется, что сохранит Ферстаппена в ближайшее десятилетие.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мыслями о Максе Ферстаппене и потенциальном уходе пилота «Ред Булл» из чемпионата.

«Макс – лучший, он невероятен. Он также понимает, что не может оказываться быстрейшим каждый год и на каждом круге. Макс продемонстрировал большую лояльность «Ред Булл», но логично, что в какой-то момент он начнет изучать варианты. Теперь он отец и способен смотреть на вещи шире.

Очевидно, ему интересно попробовать себя в других гонках, в других сериях. Это нормально. Если он счастлив, я тоже счастлив.

Не хочу терять его для «Формулы-1». Хотя не думаю, что это случится в ближайшее время. Решать ему, но я определенно надеюсь, что этого не будет. Если нужно мое мнение, пусть гоняется здесь еще десять лет – я только за!» – заявил итальянец на Гран-при Нидерландов.

