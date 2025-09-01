Льюис Хэмилтон об аварии: «Мне жаль команду, хотелось заработать для нее очки»

Хэмилтон не ожидал попасть в аварию в Зандворте.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признал, что был застигнут врасплох внезапным заносом болид, который закончился аварией и сходом с дистанции Гран-при Нидерландов .

Хэмилтон отметил, что в любом случае остался доволен прогрессом по ходу уик-энда, а также выразил сожаление, что не смог заработать для команды очки.

«Как я уже говорил, я просто не ожидал чего-то подобного. Все случилось внезапно и неожиданно – у меня никогда не возникало избыточной поворачиваемости на том участке трассы, так что я пока так и не понял, что произошло.

По ощущениям, я добился хорошего прогресса в этот уик-энд, мой темп улучшался по ходу гонки. Я чувствовал, что могу надавить на «Мерседес» Джорджа Расселла впереди меня. Но затем случился этот снос задней оси, и я не успел скорректировать движение болида.

Мне жаль команду, ведь я хотел заработать для нее эти очки. Психологически со мной все в порядке, настрой у меня позитивный. По ощущениям, я действительно прогрессировал. Я долго гоняюсь в «Ф-1», и подобные инциденты, случавшиеся со мной, могу пересчитать по пальцам одной руки. При этом мы действительно неплохо провели уик-энд и уезжать отсюда с пустыми руками немного неприятно», – рассказал Хэмилтон.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»