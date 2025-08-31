Тото Вольфф о борьбе Расселла и Леклера: «Маневр Шарля был слишком рискованным»

Вольфф оценил выступление Расселла в Зандворте.

Руководитель «Мерседеса » высказался о 4-м месте Джорджа Расселла на Гран-при Нидерландов. По ходу гонки британец столкнулся с Шарлем Леклером .

«Джорджу немного не повезло с тем инцидентом. Маневр Шарля был рискованным, слишком рискованным, по моему мнению.

Джордж получил повреждение болида – что стоило ему борьбы за подиум и, возможно, чуть большего количества очков в чемпионате. Они отлично справился, финишировав четвертым», – отметил Вольфф .

