Франко Колапинто: «Были очень близки к тому, чтобы заработать очки»

Колапинто остался доволен гонкой в Зандворте.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметил, что был удовлетворен своим выступлением, как и тем, что почти сумел попасть в топ-10.

«Сегодня мы были очень близки к тому, чтобы заработать очки. В этой гонке нужно было быть готовыми ко всему и стараться пользоваться шансами. Я отлично провел гонку и добрался до финиша, на самой высокой для меня позиции в этом сезоне.

Мы приняли правильное решение, когда на финальном отрезке перешли на «софт», проведя пит-стоп под машиной безопасности, и смогли атаковать соперников в борьбе за место в очковой зоне. Мы были очень близки к попаданию в топ-10, но нам немного не хватило.

В этот уик-энд было много позитивных моментов. Мы улучшили свои выступления в квалификации, у меня многое начало получаться, и я с нетерпением жду возвращения в Монцу – этап, на котором в прошлом году я дебютировал в «Формуле-1», – рассказал Колапинто.

