Изак Аджар: «После схода в Австралии думал, что моя жизнь закончена. Завоевать подиум так быстро – я на седьмом небе от счастья»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар ответил, мог ли он представить себе подиум в дебютном сезоне «Формулы-1» после схода до старта Гран-при Австралии, первого этапа в карьере.
«После того, что случилось в Австралии, я думал, что моя жизнь закончена. Но затем ты осознаешь, что можешь очень быстро отойти от такого. А потом завоевать подиум с учетом без особых чудес или огромного количества событий впереди – нет, я такого не ожидал. Тем более не ожидал, что это случится так быстро. Финиш на четвертом месте уже стал бы мощным результатом. А третья позиция – я просто на седьмом небе от счастья.
Выдающийся день. Я настраивался очень реалистично. Я знал, что позади меня Джордж [Расселл] и обе «Феррари». Кроме того, в пятницу я не проезжал длинные отрезки. Так что финишировать третьим – что-то нереальное», – заявил француз после Гран-при Нидерландов.
Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум