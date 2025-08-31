Джордж Расселл о борьбе с Леклером: «Хороший обгон – но он произошел за пределами трассы»

Расселл считает нелегальным обгон Леклера в Зандворте.

Пилот «Мерседеса » высказался об инциденте с Шарлем Леклером на Гран-при Нидерландов. Между пилотами произошла жесткая борьба в районе 11-го и 12-го поворота, в результате которой гонщик «Феррари » совершил обгон – но при этом выехал за пределы трассы.

«Мне нужно внимательно посмотреть повтор – я пока не видел отчетливо кадры инцидента. Никогда не встречал пилота, который бы попробовал совершить обгон по внешней траектории в том повороте. Ведь естественная гоночная траектория выдавливает тебя из поворота.

Я не выдавливал его. Просто ехал по своей траектории, а он не вписался. Мне тоже кажется, что это хороший обгон – но он произошел за пределами трассы. А еще я получил немало повреждений, что уничтожило мои шансы в оставшейся части гонки.

Ожидаю ли я наказания за контакт? Не знаю, посмотрим. Не сказал бы, что Шарль действовал слишком жестко, но он выехал за пределы трека», – прокомментировал Расселл .

