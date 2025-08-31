Фредерик Вассер об аварии Хэмилтона: «Льюис отлично справился в этот уик-энд»

В «Феррари» поддержали Хэмилтона после аварии в Зандворте.

Руководитель «Феррари» прокомментировал сход Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов .

«Шарль мог нацелиться на подиум. Но когда Льюис попал в аварию, Леклер только-только заехал на пит-стоп – из-за чего потерял две позиции, вместо того чтобы отыграть одну. Уик-энд получился тяжелым – но все началось еще в пятницу. По темпу мы были не так далеко от [Макса] Ферстаппена.

Авария Хэмилтона? Тут также повлиял его новый подход. Он шел позади Шарля и Джорджа [Расселла] – а затем проехал чуть шире необходимого и чуть быстрее. Вероятно, он коснулся наружной части трассы.

Мне кажется, он отлично справился в этот уик-энд и сыграл важную роль в прогрессе после практик. Он помог команде обрести приличный темп и показал хорошие времена в гонке», – отметил Вассер .

