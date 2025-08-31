Шарль Леклер о Гран-при Нидерландов: «Ад – с первой практики до гонки»
Леклер назвал адом уик-энд в Зандворте.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался крайне разочарован сходом на Гран-при Нидерландов после аварии с соперником из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
«Этот уик-энд был адом – с первой практики до гонки.
В гонке дела пошли лучше, но пилотировать было очень тяжело. Приходилось действовать предельно агрессивно, как было у меня с Джорджем [Расселлом] на старте и в другом случае с ним же, потому что нам не повезло с машиной безопасности.
Как бы то ни было, это ничего не меняет», – отметил монегаск в эфире Canal+.
Леклер сошел после аварии с Антонелли на Гран-при Нидерландов
«Феррари» сошла двумя машинами впервые с Гран-при Канады-2024
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
