«Как воссоединение мафиозного клана». Тото Вольфф – в гипотетическом объединении Бриаторе, Экклстоуна и Хорнера в «Альпин»

Вольффу хотелось бы посмотреть на объединение Экклстоуна, Хорнера и Бриаторе.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что ему было бы интересно увидеть возможное объединение усилий Флавио Бриаторе, Кристиана Хорнера и Берни Экклстоуна в «Альпин ».

После увольнения Хорнера из «Ред Булл» в прессе несколько раз появлялась информация, что Экклстоун может стать инвестором «Альпин» и поспособствовать переходу Кристиана на одну из руководящих должностей во французской команде.

Тем не менее, Флавио Бриаторе уже успел заявить о том, что на данный момент никаких переговоров с Хорнером не ведется.

«Думаю, это могло бы стать очень интересной историей, которая подняла бы весьма большой шум вокруг «Формулы-1». И нам нужны подобные вещи. Отличительной чертой «Формулы-1» всегда были лучшие гонки с участием интересных гонщиков и настоящих личностей.

Можно вспомнить золотую эру владельцев и руководителей – Фрэнк Уильямс и Рон Деннис, Флавио Бриаторе, Лука ди Монтедземоло и другие. Возможно, нам стоит поработать над возвращением этих времен.

Если бы они создали столь интересный проект, в рамках которого эти трое бы объединились – это было бы просто как воссоединение мафиозного клана, – это стало бы отличной историей», – рассказал Вольфф.

