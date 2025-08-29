«Как воссоединение мафиозного клана». Тото Вольфф – в гипотетическом объединении Бриаторе, Экклстоуна и Хорнера в «Альпин»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что ему было бы интересно увидеть возможное объединение усилий Флавио Бриаторе, Кристиана Хорнера и Берни Экклстоуна в «Альпин».
После увольнения Хорнера из «Ред Булл» в прессе несколько раз появлялась информация, что Экклстоун может стать инвестором «Альпин» и поспособствовать переходу Кристиана на одну из руководящих должностей во французской команде.
Тем не менее, Флавио Бриаторе уже успел заявить о том, что на данный момент никаких переговоров с Хорнером не ведется.
«Думаю, это могло бы стать очень интересной историей, которая подняла бы весьма большой шум вокруг «Формулы-1». И нам нужны подобные вещи. Отличительной чертой «Формулы-1» всегда были лучшие гонки с участием интересных гонщиков и настоящих личностей.
Можно вспомнить золотую эру владельцев и руководителей – Фрэнк Уильямс и Рон Деннис, Флавио Бриаторе, Лука ди Монтедземоло и другие. Возможно, нам стоит поработать над возвращением этих времен.
Если бы они создали столь интересный проект, в рамках которого эти трое бы объединились – это было бы просто как воссоединение мафиозного клана, – это стало бы отличной историей», – рассказал Вольфф.
