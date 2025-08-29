Льюис Хэмилтон: «Болид ведет себя не так, как нужно. Он непредсказуем»

Хэмилтон недоволен поведением болида «Феррари» в Зандворте.

Пилот «Феррари» высказался о разворотах в первых двух практиках Гран-при Нидерландов и подвел итоги пятницы в целом.

«Думаю, в первом случае я перегазовал – а еще болид ведет себя не так, как нужно. Машина непредсказуема. Второй разворот? Я коснулся травы. Вот и все. Я атаковал, что – полагаю – хорошо. Но надеюсь, что больше инцидентов не будет.

До разворота, мне кажется, я отыгрывал десятую секунды. Затем отыграл еще полторы десятых в последнем повороте.

Мне нужно улучшить темп. Нужно поработать с настройками. Пока у нас такой темп, какой есть. Не знаю, где мы найдем еще восемь десятых. Но мы попробуем», – отметил Хэмилтон .

