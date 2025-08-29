  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Вероятно, мне стоит прекратить использовать слово «невозможно» – ведь «Макларен» показал обратное»
5

Шарль Леклер: «Вероятно, мне стоит прекратить использовать слово «невозможно» – ведь «Макларен» показал обратное»

Леклер согласился, что ошибся насчет «Ред Булл» .

Пилот «Феррари» признал, что ошибся во время этапа в Зандворте в 2023 году. Тогда монегаск заявил, что «Ред Булл» будет доминировать в «Ф-1» до конца текущего регламента.

«Моя оценка оказалась неверной. Вероятно, мне стоит прекратить использовать слово «невозможно» – ведь «Макларен» показал обратное. [Его доминирование –] большой сюрприз.

Мы все думали, что сделали шаг вперед. Считали, что в последний год текущих правил борьба станет более плотной. Для нас, «Ред Булл» и «Мерседеса» это оказалось правдой. Но, кажется, «Макларен» обнаружил то, что нам не удалось найти.

И теперь наша задача – стать лучше и попытаться нагнать «Макларен», даже если для этого уже поздно. Ведь «Макларен» уже далеко впереди и будет трудно с ним побороться. Но мы хотим начать побеждать в гонках как можно скорее – а потом подумаем о следующем годе», – подчеркнул Леклер.   

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Гран-при Нидерландов
