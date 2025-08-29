«Не совсем понимаю, откуда взялись такие цифры». Гасли не верит, что болиды-2026 года смогут развивать скорость в 400 км/ч

Гонщики «Ф-1» не верят в достижение скорости в 400 км/ч.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс прокомментировал недавнее заявление босса «Мерседеса» Тото Вольффа , согласно которому болиды 2026 года, при максимально эффективном распределении мощности, смогут разгоняться до отметки в 400 км/ч и тем самым продемонстрировать рекордные показатели в истории «Формулы-1»:

«Хотелось бы, чтобы это было так. В моторном подразделении «Мерседеса », должно быть, очень хорошо поработали (смеется). Но мне [работая на симуляторе] достигать скорости в 400 км/ч не удавалось».

Поддержал Сайнса и пилот «Альпин» Пьер Гасли , выразивший сомнения в том, что достижение такой отметки возможно в условиях гонки на трассе:

«Я не верю в подобные истории. Я верю только в то, что вижу своими глазами. Уверен, что мы можем достичь отметки в 400 км/ч даже на нынешних болидах – если изменить настройки коробки передач и удлинить прямые участки на трассах. Например, убрать первую шикану в «Монце».

Так что я даже не знаю. Я тоже тестировал модель нового болида на симуляторе и знаю, на что он в целом может быть способен. Не совсем понимаю, откуда могли взяться такие цифры. Но посмотрим, что будет в следующем году. Но если моя машина будет разгоняться до 400 км/ч – я буду этому очень рад».

«Ф-1» возвращается – вот расклады на первый Гран-при! Дождь даст шанс «Мерседесу»?