Албон врезался в барьеры, 2-я практика в Нидерландах вновь прервана красными флагами

Албон завершил тренировку в Зандворте аварией.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон вылетел с трассы и дошел до контакта с барьерами во время второй практики перед Гран-при Нидерландов .

Инцидент случился в первом повороте.

Сессию во второй раз прервали красными флагами.

