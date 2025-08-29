Албон врезался в барьеры, 2-я практика в Нидерландах вновь прервана красными флагами
Албон завершил тренировку в Зандворте аварией.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон вылетел с трассы и дошел до контакта с барьерами во время второй практики перед Гран-при Нидерландов.
Инцидент случился в первом повороте.
Сессию во второй раз прервали красными флагами.
Стролл разбил болид, 2-я практика в Нидерландах прервана красными флагами
