Алекс Албон: «Плюс для Переса и Боттаса – возвращение со сменой регламента, как в моем случае»
Албон провел параллели с Пересом и Боттасом.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон согласился, что возвращение Серхио Переса и Валттери Боттаса в «Формулу-1» в составе «Кадиллака» напоминает его собственный опыт. Алекс, как и Серхио с Валттери, пропустил один сезон.
«Один из плюсов в моем случае – и у них ситуация похожая – заключается в смене регламента. У соперников нет преимущества в опыте работы с этими машинами, в некотором роде все начинается с чистого листа.
Не думаю, что они многое пропустили – они довольно быстро втянутся», – заверил Албон перед Гран-при Нидерландов.
«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом
Ральф Шумахер: «Рад за Переса и Боттаса. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в «Кадиллаке»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
