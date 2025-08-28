Алекс Албон: «Плюс для Переса и Боттаса – возвращение со сменой регламента, как в моем случае»

Албон провел параллели с Пересом и Боттасом.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон согласился, что возвращение Серхио Переса и Валттери Боттаса в «Формулу-1» в составе «Кадиллака» напоминает его собственный опыт. Алекс, как и Серхио с Валттери, пропустил один сезон.

«Один из плюсов в моем случае – и у них ситуация похожая – заключается в смене регламента. У соперников нет преимущества в опыте работы с этими машинами, в некотором роде все начинается с чистого листа.

Не думаю, что они многое пропустили – они довольно быстро втянутся», – заверил Албон перед Гран-при Нидерландов.

