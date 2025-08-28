Ральф Шумахер: «Рад за Переса и Боттаса. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в «Кадиллаке»

Ральф Шумахер отреагировал на отказ «Кадиллака» от племянника.

Серхио Перес и Валттери Боттас будут защищать цвета «Кадиллака » – новой команды «Формулы-1» – в 2026 году.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот чемпионата Ральф Шумахер прокомментировал судьбу своего племянника – гонщика «Альпин» в WEC Мика Шумахера, который также претендовал на кокпит.

«Я рад за них обоих. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в болиде, без сомнений.

[Перес и Боттас –] два пилота, которые показали, что они способны побеждать в гонках. Мало кто может этим похвастаться. Один выступал в паре с Ферстаппеном, другой – с Хэмилтоном . В каком-то смысле это логично.

Не знаю, выбрал ли бы я двух опытных гонщиков. Если посмотреть на сегодняшнюю молодежь, есть крайне успешные пилоты. Это бы позволило заложить основу для долгосрочного будущего.

С другой стороны, команда пригласила людей, качества которых известны. Они будут пилотировать аккуратно, не станут ломать болиды. Вот что важно в первый сезон – стабильность. 35 лет – не возраст для «Формулы-1», но у них богатый опыт», – заявил Ральф.

