  • Ральф Шумахер: «Рад за Переса и Боттаса. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в «Кадиллаке»
7

Ральф Шумахер отреагировал на отказ «Кадиллака» от племянника.

Серхио Перес и Валттери Боттас будут защищать цвета «Кадиллака» – новой команды «Формулы-1» – в 2026 году.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот чемпионата Ральф Шумахер прокомментировал судьбу своего племянника – гонщика «Альпин» в WEC Мика Шумахера, который также претендовал на кокпит.

«Я рад за них обоих. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в болиде, без сомнений.

[Перес и Боттас –] два пилота, которые показали, что они способны побеждать в гонках. Мало кто может этим похвастаться. Один выступал в паре с Ферстаппеном, другой – с Хэмилтоном. В каком-то смысле это логично.

Не знаю, выбрал ли бы я двух опытных гонщиков. Если посмотреть на сегодняшнюю молодежь, есть крайне успешные пилоты. Это бы позволило заложить основу для долгосрочного будущего.

С другой стороны, команда пригласила людей, качества которых известны. Они будут пилотировать аккуратно, не станут ломать болиды. Вот что важно в первый сезон – стабильность. 35 лет – не возраст для «Формулы-1», но у них богатый опыт», – заявил Ральф.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Питер Уиндзор о переходе Переса и Боттаса в «Кадиллак»: «Очень скучный выбор»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
