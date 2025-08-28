Алекс Албон: «Трасса в Нидерландах не походит болиду, но «Уильямс» обычно выступает тут хорошо»

Албон назвал интересной ситуацию для «Уильямса» перед Зандвортом.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился мыслями перед Гран-при Нидерландов .

«Это интересная трасса для нас. Она неудобная – не сказать, что она подходит нашей машине, однако мы обычно выступаем тут хорошо. Ветер чаще всего дует в одном направлении, и это, похоже, нравится болиду.

Кроме того, на этом автодроме важны уверенность и накат, он очень узкий», – отметил тайский гонщик.

