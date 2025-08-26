Алекс Албон: «Приятно, что «Уильямсу» больше не нужно глупо рисковать»

Албон рассказал, как сила «Уильямса» отразилась на стратегии.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон сообщил об изменении подхода «Уильямса» из-за существенного прогресса в 2025 году.

«Мы очень здорово начали сезон. И пятое место [на Гран-при Австралии ] словно зарядило всех энергией, мы подумали: «Что ж, нам это по силам, у нас хороший болид». На тестах в Бахрейне мы видели, что машина быстрая. Мельбурн это подтвердил.

Сезон не похож на другие, когда приходилось рисковать, выбирать другую стратегию, чтобы заработать очки. И это приятно: мы стабильно конкурентоспособны, не нужно глупо рисковать.

Можно вспомнить Спа, Мельбурн и Сильверстоун – гонки в безумных условиях, когда погода менялась, но мы не делали ничего безумного. Мы принимали очень разумные решения и набирали хорошие очки.

Мы сделали шаг вперед, болид стал стабильным – самым стабильным в средней группе, я бы сказал. И мы уже не думаем перед каждой гонкой, что наш единственный шанс – выдать максимум во всех аспектах. Мы настраиваемся так: «Что ж, посмотрим, как сложится уик-энд. Если мы просто сделаем свое дело, все будет нормально», – заявил пилот.

