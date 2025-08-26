Джолион Палмер допустил, что Цунода останется в «Ред Булл» в 2026-м: «Аджар наверняка проведет год в «Рейсинг Буллз», Лоусона не вернут»

Палмер считает, что у Цуноды все еще есть шансы сохранить место в «Ф-1».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер сообщил, что Юки Цунода способен остаться в «Ред Булл» в следующем году, несмотря на текущие трудности, и отметил роль нового руководителя команды Лорана Мекьеса.

«Смена руководства в «Ред Булл» сильно помогла [Цуноде]. Уже в Спа, на первом же этапе, ему неожиданно предоставили обновленное днище прямо перед квалификацией – такого не было в эру Хорнера.

Безусловно, Лоран Мекьес гораздо больше верит в Юки, хочет, чтобы он выступал лучше. И это лучший шанс [Цуноды] сохранить место на следующий год. Если «Ред Булл» от него избавится, трудно представить, что он найдет другой кокпит на решетке», – заявил Палмер в подкасте F1 Nation.

Джолион поделился мнением о конкурентах Цуноды – пилотах «Рейсинг Буллз » Изаке Аджаре и Лиаме Лоусоне :

«Аджар, конечно, проводит прекрасный дебютный сезон. На самом деле и Лиам Лоусон довольно здорово выступает в паре с Изаком. Они почти на равных. Лоусона не вернут в «Ред Булл» после того, как дали ему провести всего две гонки в начале года, верно? Это должен быть Аджар.

[Но] Аджар должен значительно превосходить Лоусона, чтобы туда попасть – не уверен, что он с легкостью это делает в данный момент. Он все равно впечатляет, однако, на мой взгляд, ему наверняка дадут провести еще год в младшей команде.

И тогда Юки могут оставить на сезон, если он просто проедет несколько хороших гонок. Будет новый регламент, старт с чистого листа, полноценный год Лорана Мекьеса как лидера команды.

Интересно отметить новый настрой после смены менеджмента: по всей видимости, Лоран Мекьес хочет, чтобы были две конкурентоспособные машины, в то время как подход Кристиана Хорнера заключался в том, чтобы ставить все на Макса Ферстаппена».

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»