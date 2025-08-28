Берни Экклстоун: «Люди уже забыли, на что способен Мик Шумахер, столько времени прошло»
Экклстоун высказался о туманном будущем Мика Шумахера в «Ф-1».
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о перспективах Мика Шумахера в чемпионате.
«Столько времени прошло – люди уже забыли, на что он способен. Почему они должны считать, что он поможет команде? Я не знаю, что он может привнести в команду, чтобы оказаться полезным.
У него хорошая фамилия, но помогает ли это с гонщицкой точки зрения? Он так это и не показал – почему должно получиться сейчас?
Но ему все равно надо дать шанс», – отметил британец.
Ральф Шумахер: «Рад за Переса и Боттаса. Конечно, я бы предпочел увидеть Мика в «Кадиллаке»
Мику Шумахеру интересен «Кадиллак»: «Потрясающий проект. Я сильно развился после ухода из «Ф-1», приобрел разные навыки»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
