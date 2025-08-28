Берни Экклстоун: «Люди уже забыли, на что способен Мик Шумахер, столько времени прошло»

Экклстоун высказался о туманном будущем Мика Шумахера в «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о перспективах Мика Шумахера в чемпионате.

«Столько времени прошло – люди уже забыли, на что он способен. Почему они должны считать, что он поможет команде? Я не знаю, что он может привнести в команду, чтобы оказаться полезным.

У него хорошая фамилия, но помогает ли это с гонщицкой точки зрения? Он так это и не показал – почему должно получиться сейчас?

Но ему все равно надо дать шанс», – отметил британец.

