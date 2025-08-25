Экс-пилот «Ф-1» Маккарти о роли Ферстаппена в «Ред Булл»: «Ключевая – заглавными буквами, и усиленная в 15 раз»

Маккарти сообщил о беспрецедентном значении Ферстаппена для «Ред Булл».

Бывший гонщик «Формулы-1» Перри Маккарти ответил на вопрос о роли Макса Ферстаппена в нынешнем «Ред Булл».

«Пожалуй, слово «ключевая» можно написать заглавными буквами и усилить в 15 раз – примерно таким будет ответ.

Есть все аргументы в пользу того, что Макс в данный момент является лучшим пилотом в мире. Его способности поражают, психологическая устойчивость – невероятная, но есть один нюанс: не все, что он делает на трассе, мне нравится.

Однако его талант и психология – нечто абсолютно невероятное, и я бы уже сейчас назвал Макса в числе лучших гонщиков всех времен», – заявил британец.

В то же время Маккарти не уверен, что включил бы Ферстаппена в топ-4 величайших пилотов в истории:

«Честно говоря, это трудный вопрос. Так можно открыть ящик пандоры, но, пожалуй, можно включить туда Айртона [Сенну] и Михаэля [Шумахера].

А на оставшиеся два места есть множество кандидатов, и, считаю, Макс был бы одним из них. Льюис [Хэмилтон ] тоже, но все зависит от того, насколько далеко в историю мы хотим углубиться. Ники Лауда, Ален Прост , Джим Кларк, Джеки Стюарт – все они претендовали бы на попадание, но лично я заполнил бы только две первых позиции».

Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?

Жак Вильнев: «В эпоху Сенны и Проста в «Ф-1» каждый год выступало по пять гонщиков уровня Ферстаппена»