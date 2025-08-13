Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер спрашивал себя: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»

Даннер убежден, что Леклер думает о будущем вне «Феррари».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер порассуждал о перспективах Шарля Леклера и возможном уходе монегаска из «Феррари».

«Конечно, Леклер думает о своей гоночной жизни, карьере в «Феррари» и задается вопросом, приведет ли эта карьера к желаемой цели, к чемпионству. Безусловно, он размышляет об этом. Убежден, в этом году он задавался вопросом: «Боже мой, что я вообще тут делаю? Опять ничего не получится».

Леклер – умный и спокойный пилот, аналитик по природе. А какие альтернативы? Что ж, в определенных обстоятельствах «Мерседес ». То, на демонстрирует Расселл, по силам и Леклеру. «Ред Булл » в глубоком техническом кризисе, и, конечно, там ему придется столкнуться с Максом Ферстаппеном , по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Конечно, все хотят попасть в «Макларен», но нужен ли он там? Я бы сказал, нет. Это означает, что альтернатив просто нет. Леклеру надо сосредоточиться на том, что у него есть сейчас», – заявил Кристиан в беседе с Motorsport-Magazin.com.

