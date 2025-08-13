  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер спрашивал себя: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»
0

Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер спрашивал себя: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»

Даннер убежден, что Леклер думает о будущем вне «Феррари».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер порассуждал о перспективах Шарля Леклера и возможном уходе монегаска из «Феррари».

«Конечно, Леклер думает о своей гоночной жизни, карьере в «Феррари» и задается вопросом, приведет ли эта карьера к желаемой цели, к чемпионству. Безусловно, он размышляет об этом. Убежден, в этом году он задавался вопросом: «Боже мой, что я вообще тут делаю? Опять ничего не получится».

Леклер – умный и спокойный пилот, аналитик по природе. А какие альтернативы? Что ж, в определенных обстоятельствах «Мерседес». То, на демонстрирует Расселл, по силам и Леклеру. «Ред Булл» в глубоком техническом кризисе, и, конечно, там ему придется столкнуться с Максом Ферстаппеном, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Конечно, все хотят попасть в «Макларен», но нужен ли он там? Я бы сказал, нет. Это означает, что альтернатив просто нет. Леклеру надо сосредоточиться на том, что у него есть сейчас», – заявил Кристиан в беседе с Motorsport-Magazin.com.

Дэймон Хилл: «Леклеру слишком комфортно в «Феррари», возможно»

Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sports Mole
Кристиан Даннер
logoШарль Леклер
logoФеррари
возможные переходы
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен посетил яхту Вольффа у берегов Сардинии
414 минут назадФото
Берни Экклстоун: «У «Ред Булл» не было плана Б на случай проблем с Хорнером или Ферстаппеном»
37 минут назад
Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»
сегодня, 12:31
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
3сегодня, 11:03
Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
15сегодня, 10:25
Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»
сегодня, 09:41
«Формула-1» с Брэдом Питтом стала самым кассовым спортивным фильмом
3сегодня, 09:18
Лиам Лоусон: «Согласился на риск с настройками в «Ред Булл», а затем результат использовали, чтобы меня выгнать»
5сегодня, 09:08
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
10сегодня, 08:30
Нидерландский комментатор «Ф-1» Плой: «Бортолето лучше Ферстаппена в данный момент»
8вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
вчера, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото