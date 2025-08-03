Оскар Пиастри о стратегии Норриса с одним пит-стопом: «Сразу понял, что мне придется обгонять Ландо на трассе. А в Венгрии это проще сказать, чем сделать»

Пиастри высказался о влиянии стратегии на результат гонки в Венгрии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Венгрии, признав, что решение Ландо Норриса пойти на рискованную стратегию с одним пит-стопом, которая и принесла ему победу, стала для него неожиданностью.

«Я атаковал так сильно, как только мог. После того как я увидел, что Ландо пошел на стратегию с одним пит-стопом, я сразу понял, что мне придется обгонять его непосредственно на трассе – а здесь это проще сказать, чем сделать.

Оба варианта стратегии были рискованными. Сегодня, к сожалению, неправильным оказался именно наш выбор. Команда же отлично отработала, во второй половине гонки машина просто ожила. И в целом машина отлично работала по ходу всего уик-энда, так что спасибо команде.

Удивился ли я такой стратегии Ландо? И да и нет. На тот момент гонки ему было уже нечего терять – так что да, конкретно в тот момент его решение стало большим сюрпризом. И я не знаю, было ли наше решение обойти Леклера за счет «андерката» в итоге правильным. Но мы все разберем позже.

Что касается попыток обгона в конце, то я думаю, что мне нужно было бы оказаться на пару десятых секунды ближе к Ландо, чтобы это сработало. А для этого требовалось, чтобы Ландо ошибся. Так что я посчитал, что предпоследний круг – это мой лучший шанс. Никогда не стоит откладывать атаку еще на один круг, потому что шанса в итоге может вообще не представиться. Так что я решил, что должен хотя бы попробовать», – рассказал Пиастри.

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й