Шарль Леклер: «Мое стремление сделать «Феррари» снова великой остается неизменным»
Леклер желает вернуть «Феррари» былое величие.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер порассуждал о подготовке Скудерии к смене технического регламента в 2026 году.
«Сейчас моя единственная цель – вернуть «Феррари» на вершину. Я доволен собственными выступлениями в данный момент. Пока слишком рано сравнивать [меня с Льюисом Хэмилтоном], поскольку он все еще осваивается в новой команде.
Следующий сезон станет поворотным моментом, ведь это начало новой эры. Если не начать как надо, сложно будет отыграться.
Так что нужно хорошо стартовать, а потом посмотрим. Но моя любовь к «Феррари» и мое стремление сделать «Феррари» снова великой и выигрывать гонки остаются неизменными», – подчеркнул лидер команды из Маранелло перед Гран-при Венгрии.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости