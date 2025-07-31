Шарль Леклер: «Мое стремление сделать «Феррари» снова великой остается неизменным»

Леклер желает вернуть «Феррари» былое величие.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер порассуждал о подготовке Скудерии к смене технического регламента в 2026 году.

«Сейчас моя единственная цель – вернуть «Феррари» на вершину. Я доволен собственными выступлениями в данный момент. Пока слишком рано сравнивать [меня с Льюисом Хэмилтоном ], поскольку он все еще осваивается в новой команде.

Следующий сезон станет поворотным моментом, ведь это начало новой эры. Если не начать как надо, сложно будет отыграться.

Так что нужно хорошо стартовать, а потом посмотрим. Но моя любовь к «Феррари» и мое стремление сделать «Феррари» снова великой и выигрывать гонки остаются неизменными», – подчеркнул лидер команды из Маранелло перед Гран-при Венгрии .

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