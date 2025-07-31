Льюис Хэмилтон: «Леклер выступает потрясающе, столько подиумов. Если получится вдвоем попасть в призы, будет замечательно»
Хэмилтон похвалил напарника после очередного подиума.
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о выступлениях Шарля Леклера перед Гран-при Венгрии. В Спа монегаск в пятый раз в сезоне заехал на подиум, у британца нет призовых мест после перехода в Скудерию.
«Шарль в этом году выступает потрясающе, он уже заработал столько подиумов.
Моя задача в этот уик-энд – работать сообща, с Шарлем. Если получится вдвоем попасть в призы, бросить вызов «Макларену», будет замечательно», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1» на встрече с фанатами.
Леклер завоевал 5-й подиум в году – больше лишь у пилотов «Макларена». У Хэмилтона – 0
Журналист Бенсон: «Гран-при Бельгии Хэмилтона – аномалия среди обнадеживающих последних гонок, с темпом все в порядке»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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