Хуан-Пабло Монтойя: «Если Ферстаппен уйдет, а «Мерседес» не отпустит Расселла, «Ред Булл» стоит подписать Сайнса»

Монтойя считает Сайнса хорошей заменой Ферстаппену в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о возможных перестановках в составах команд.

По словам Монтойи, если Ферстаппен согласится на переход в «Мерседес », а немецкая команда при этом не отпустит Расселла, то «Ред Булл» стоит подумать о приглашении Карлоса Сайнса .

«Если Макс уйдет, а «Мерседес» при этом не отпустит Расселла , то «Ред Булл», вероятно, может подписать Карлоса Сайнса, а место в «Уильямсе» займет Кими Антонелли. Почему было не сделать этого раньше? Ну, вероятно, потому что раньше это бы не сработало.

В прошлом году у «Ред Булл» была возможность вернуть Карлоса Сайнса, но Макс не хотел видеть Карлоса своим напарником. Так что да, это непростая ситуация. При этом я уверен, что в «Мерседесе» у Макса не будет никакого права голоса при выборе напарника. Это единственная область, в которой «Ред Булл» не удалось добиться нужного результата», – рассказал Монтойя.

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