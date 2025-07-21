Дэвид Култхард: «Прекрасный сезон «Ф-1». Ферстаппена нельзя списывать, для голливудского сценария нужно, чтобы «Феррари» прибавила»

Култхард поделился мнением о борьбе в «Ф-1».

Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса , а также о зрелищности гонок.

«Если вы фанат «Макларена », вам должно это нравится, но даже для нейтральных болельщиков, на мой взгляд, это прекрасный сезон «Ф-1». Меня по-настоящему впечатляет плотность пелотона, особенно в квалификациях. Конечно, в гонках разрывы несколько больше, но я просто в восторге от того, какой плотный сезон.

Для идеального голливудского сценария нужно, чтобы «Феррари » немного прибавила», – произнес эксперт.

Култхард также ответил на вопрос, выбыл ли гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из сражения за титул:

«Когда Макс взял поул в Японии, я подумал: «Как это он это сделал?» Что-то похожее было в Сильверстоуне. Вот что мне нравится в нашем спорте – наблюдать за тем, как исключительные пилоты совершают то, что другие не могут или не делают.

Так что Макса нельзя списывать. Думаю, мы все понимаем, что необходимы обновления, чтобы выжать больше из болида и побороться за титул. Если «заморозить» машину «Ред Булл», тяжело представить, что трассы внезапно начнут подходить ей лучше, чем в первой половине сезона. Нужны обновления, чтобы Макс выступал стабильнее.

Способна ли команда на это? Безусловно. Делала ли она такое раньше? Да. Макс – исключительный пилот? Безусловно».

Зак Браун: «Надеюсь, из 12 оставшихся гонок «Макларен» выиграет еще 9»

У «Ред Булл» сильнейший кризис в истории. Основная причина – устаревшая аэротруба