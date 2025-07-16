Шарль Леклер: «Первая половина сезона сложилась для «Феррари» тяжелее, чем мы ожидали»

Леклер подвел итоги первой половины сезона-2025.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина чемпионата этого года, а также отметил, что во второй половине Скудерия надеется еще улучшить болид и сократить отставание от лидеров.

«Первая половина сезона сложилась тяжелее, чем мы ожидали. Думаю, что когда вы заканчиваете прошлый сезон, как это сделали мы – борясь за победы в гонках и за победу в Кубке конструкторов, – то следующий сезон надеетесь начать как минимум на тех же позициях. Но это оказалось не так. Нам пришлось сложнее, чем ожидалось.

Но сейчас мы снова ищем свой путь за счет обновлений болида. Разработки определенно помогли нам сделать шаг вперед. И я знаю, что в дальнейшем у нас появится еще несколько новинок – чем раньше, тем лучше, – и которые должны помочь нам сократить отставание от «Макларена», да и от «Ред Булл». В то время как форма «Мерседеса» не так стабильна. И теперь именно нам нужно сделать свою работу, справиться лучше конкурентов – и постараться догнать лидеров», – рассказал Леклер.

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