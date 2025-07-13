Норрис стал 36-м гонщиком в истории «Ф-1», выигравшим домашний Гран-при

Норрис вошел в историю, выиграв домашний Гран-при Великобритании.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис благодаря победе на домашнем для себя Гран-при Великобритании вписал себя в историю «Формулы-1».

Норрис стал 36-м гонщиком в истории серии, кому удавалось победить на домашней для него трассе в рамках Гран-при «Ф-1».

При этом Норрис стал 13-м британцем, кому удалось выиграть Гран-при на «Сильверстоуне». Ранее среди британцев гонку на «Сильверстоуне» выигрывали Льюис Хэмилтон (9 побед), Джим Кларк (5 побед), Найджел Мэнселл (4 победы), Стирлинг Мосс, Джеки Стюарт и Дэвид Култхард (по 2 победы), Тони Брукс, Питер Коллинс, Джеймс Хант, Джон Уотсон, Дэймон Хилл и Джонни Херберт (у всех по 1 победе).

Рекорд по количеству побед на домашнем Гран-при удерживают Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Оба выигрывали Гран-при Германии и Гран-при Великобритании соответственно по 9 раз.

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