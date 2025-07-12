Уилл Бакстон: «Хэмилтон не останется пилотом «Феррари» надолго, если Вассера заменят на Хорнера»

Бакстон предположил уход Хэмилтона в случае появления Хорнера в «Феррари».

Комментатор «Индикара » и бывший эксперт «Формулы-1» Уилл Бакстон поделился мыслями о будущем экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Не могу представить, что мы в последний раз видим или слышим о Кристиане Хорнере [в «Формуле-1»].

Уже в этом году ходили слухи, что его обхаживает «Альпин », слухи связывали его с «Феррари». Думаю, это в большей мере натяжка, чем разговоры об «Альпин». У него очень тесные отношения с Флавио Бриаторе . Такой переход стал бы более логичным, на мой взгляд.

Если [«Феррари»] заменит Фреда [Вассера] на Кристиана Хорнера, не думаю, что Льюис останется пилотом «Феррари» надолго», – заключил Бакстон в подкасте Sports Agents.

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