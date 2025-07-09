Гидо ван дер Гарде об увольнении Хорнера: «С учетом результатов «Ред Булл» в прошлом и нынешнем сезоне, это правильное решение»

Ван дер Гарде считает увольнение Хорнера из «Ред Булл» правильным решением.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о решении руководства «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.

Ван дер Гарде считает, что с учетом заметного ухудшения результатов «Ред Булл» такое решение можно считать правильным.

«Это тяжело, но если у команды нет результатов, вам требуется искать другие решения проблемы. После того, что случилось в прошлом сезоне, и с учетом результатов нынешнего сезона, это правильное решение», – рассказал ван дер Гарде .

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