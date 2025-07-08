Президент ФИА надеется на возвращение моторов V8 в 2029-м: «Команды «Ф-1» понимают, что это правильно»

Бен Сулайем стремится вернуть двигатели V8 в «Ф-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что считает целесообразным переход «Формулы-1» на силовые установки V8.

Такие двигатели в последний раз использовались в 2013 году. В 2014-м серия перешла на 1,6-литровые V6. В 2026 году существенно увеличится мощность гибридной составляющей.

«Нынешние моторы настолько сложные, вы не представляете, и это дорого. Стоимость разработки достигает 200 миллионов долларов, а сам двигатель стоит приблизительно 1,8-2,1 миллиона.

Можно перейти к простым V8 – посмотрим. Многие производители создают V8 для своих машин, так что это верный подход с коммерческой точки зрения. Сколько они стоят? Цена упадет. Цель – более чем 50-процентное снижение по всем показателям.

На наш взгляд, переход V8 должен произойти. Я очень оптимистично настроен по поводу команд, я доволен. ФОМ поддерживает, команды понимают, что это правильно.

Надо сделать это в ближайшее время. В течение трех лет – надеюсь, к 2029-м что-то будет. Но [полностью «зеленое»] топливо очень дорого, и нужно подходить к этому вопросу аккуратно. Коробки передач очень дорогие», – сказал бен Сулайем на Гран-при Великобритании .

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