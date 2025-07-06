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Зак Браун о штрафе Пиастри: «На телеметрии все это выглядело не так, как на телевизионной картинке»

Браун считает спорным штраф Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился своим мнением о 10-секундном штрафе, который Оскар Пиастри получил на Гран-при Великобритании.

Стюарды оштрафовали Пиастри за то, что находясь позади машины безопасности и будучи лидером заезда, австралиец слишком резко сбросил скорость, устроив «брейк-тест» Максу Ферстаппену.

«Мне показалось, что машину безопасности позвали на пит-лейн чуть позже, чем было нужно. И темп пелотона контролирует лидер. Как мне кажется, в этой ситуации Макс Ферстаппен ускорился, а Оскар Пиастри, наоборот, замедлился. Из-за чего ситуация и выглядела хуже, чем была на самом деле. На телеметрии все это выглядело не так, как на телевизионной картинке. Но тут уж ничего не поделаешь.

Мне кажется, что в ситуации со всеми этими штрафами каждый раз присутствует фактор субъективной оценки. В любом случае, это пограничная ситуация и спорное решение», – рассказал Браун.

Что случилось на Гран-при Британии: крах Пиастри и Ферстаппена под дождем, сенсационный аутсайдер на подиуме

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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