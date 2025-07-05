Льюис Хэмилтон: «Мы с моим инженером сработались и теперь лучше действуем при выборе настроек болида»

Хэмилтон отметил прогресс в работе с гоночным инженером.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании , заявив, что ему стало заметно комфортнее при управлении болидом. Что, в свою очередь, стало следствием выработки более оптимальных настроек вместе с его гоночным инженером.

«Я доволен прогрессом и тем направлением, в котором движется наша работа. Мы с моим инженером сработались и теперь намного лучше действуем при выборе настроек болида. Я был намного больше доволен машиной, чем раньше.

Как я уже говорил, последний круг складывался отлично вплоть до последнего поворота, где на машине возникли недостаточная поворачиваемость. Не знаю, может я слишком далеко заехал на поребрик, после чего машину занесло.

Недостаточная поворачиваемость возникает при прохождении медленных поворотов – это в целом присуще данному болиду «Феррари». Думаю, мы немного перестарались [с настройками], зашли чуть дальше, чем было нужно.

Мы прогрессируем, и хотя нам по-прежнему есть над чем работать, мы прибавляем в том, как проводим уик-энды.

Мы с Шарлем Леклером оказались не так уж далеко друг от друга. Притом, что мы используем разные варианты настроек болида. У нас свой метод, у Шарля чуть другие настройки – я не захотел идти тем путем, которым пошел он. Но в целом я доволен работой своей машины», – рассказал Хэмилтон.

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