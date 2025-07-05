Джордж Расселл: «На последнем быстром круге машина действительно ожила, и я очень сильно его проехал»

Расселл доволен результатом квалификации на «Сильверстоуне».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании , отметив, что хороший темп болида и четвертое место на стартовой решетке завтрашней гонки стали для него приятным сюрпризом.

«Я очень доволен, потому что мы весь уик-энд отставали от конкурентов по темпу. И я не ожидал, что буду бороться за самые высокие позиции, особенно с учетом того, как сильно смотрелись пилоты «Феррари », и того, что «Макларен », как мы знали, точно будет впереди.

Но на последнем быстром круге машина действительно ожила, и я очень сильно его проехал. Хороший результат.

Думаю, наша форма в последнее время говорит о том, что в гонке наш темп не будет в числе лучших. Однако прогноз обещает прохладную погоду, для нас это хорошо. Случиться может что угодно, так что мы должны быть готовы», – рассказал Расселл.

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