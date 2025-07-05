Валттери Боттас подтвердил переговоры с «Альпин»: «Бриаторе первый проявил интерес»
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подтвердил информацию о том, что находится на связи с исполнительным советником «Альпин» Флавио Бриаторе.
Как сообщалось ранее, финн может заменить Франко Колапинто уже по ходу сезона-2025.
«Да, можно так сказать. [Бриаторе] первый проявил интерес через Тото [Вольффа]», – ответил Боттас на вопрос о контактах с итальянским менеджером.
В то же время Валттери сообщил, что сосредоточен на долгосрочном будущем:
«Поможет ли мне как-то короткий отрезок в какой бы то ни было команде? Не знаю. Я сосредоточен на выступлениях с 2026 года.
Пожалуй, будет больше переговоров по поводу следующего сезона, а не этого».
Гонщик также высказался об общении с «Кадиллаком»:
«Ситуация такова, что имели место переговоры. Просто общение и обсуждения. Я понял, особенно по прошлому году, что ничего не решено, пока не подписаны документы.
В данный момент мы изучаем все варианты. Я готов запрыгнуть в болид в любой момент».
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