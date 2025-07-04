Макс Ферстаппен: «Не знаю, буду ли гоняться после 2028 года. Зависит от того, какими получатся новые болиды «Ф-1»

Ферстаппен не уверен в своем будущем.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен заявил, что не знает, останется ли в «Формуле-1» после 2028 года – когда истечет его нынешний контракт с «Ред Булл».

При этом Ферстаппен отметил, что даже в случае ухода из «Ф-1» не собирается завершать гоночную карьеру и скорее всего будет участвовать в гонках класса GT.

«Я не знаю, буду ли гоняться [в «Формуле-1»] после 2028 года. Зависит от того, какими получатся новые болиды – ну и, естественно, от того, насколько ты будешь конкурентоспособным. Но в целом главный вопрос все-таки в новых болидах – какие ощущения будут от управления и интересно ли будет на них гонять?

При этом сезон в «Формуле-1» – это необходимость участвовать в 24 Гран-при. При этом у меня теперь есть своя команда в GT3 и есть команда в симрейсинге. Так что у меня в любом случае много дел. У меня много интересов и за пределами «Формулы-1».

И если я вдруг решу остановиться и уйду из «Формулы-1», у меня будет много интересов [в гонках] и помимо семьи», – рассказал Ферстаппен.

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