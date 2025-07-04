Оскар Пиастри ждет конкуренции с «Феррари»: «Это будет интересно»

Пиастри не ждал такой скорости от «Феррари».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании , отметив, что столь высокий темп «Феррари » стал для команды сюрпризом.

«Такой темп «Феррари» стал небольшим сюрпризом. Они смотрелись очень хорошо – как на короткой, так и на длинной дистанции. Так что я думаю, что в этот уик-энд «Феррари» будет в борьбе за самые высокие места – и на это будет интересно посмотреть.

Мой быстрый круг на «софте» получился далеко не оптимальным. Но я думаю, что у нас есть потенциал добиться большего, и наш темп на длинной дистанции выглядел очень неплохо. Так что да, интересный день и высокая конкуренция», – рассказал Пиастри.

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