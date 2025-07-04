Шарль Леклер: «Хороший день, но над машиной все еще нужно поработать»
Леклер подвел итоги пятничных сессий в Сильверстоуне.
Пилот «Феррари» доволен темпом болида в пятничных практиках Гран-при Великобритании, однако видит необходимость в прогрессе.
«Сегодняшний день прошел вполне неплохо, ощущения в кокпите были хорошими – хотя над машиной все еще нужно поработать.
С точки зрения квалификационного темпа, похоже, мы пока не в лучшей форме. Насчет гоночного темпа я бы сказал, что в этом плане у нас все складывается лучше.
В целом сегодня было очень приятно пилотировать. Не могу дождаться, когда завтра вернусь на трассу», – сказал Леклер.
Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
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