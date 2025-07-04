Шарль Леклер: «Хороший день, но над машиной все еще нужно поработать»

Леклер подвел итоги пятничных сессий в Сильверстоуне.

Пилот «Феррари » доволен темпом болида в пятничных практиках Гран-при Великобритании, однако видит необходимость в прогрессе.

«Сегодняшний день прошел вполне неплохо, ощущения в кокпите были хорошими – хотя над машиной все еще нужно поработать.

С точки зрения квалификационного темпа, похоже, мы пока не в лучшей форме. Насчет гоночного темпа я бы сказал, что в этом плане у нас все складывается лучше.

В целом сегодня было очень приятно пилотировать. Не могу дождаться, когда завтра вернусь на трассу», – сказал Леклер.

Гран-при Великобритании-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

