Макс Ферстаппен: «День прошел плохо, у машины вообще не было баланса»

Ферстаппен недоволен болидом в первый день уик-энда на «Сильверстоуне».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании , отметив наличие проблем с работой болида.

«Для меня лично день прошел очень плохо. У машины вообще не было баланса. Повороты тоже было очень сложно проходить, так что да, для нас день вышел плохим.

Удивлен ли я проблемами с балансом? Не особо. Ситуация меняется на каждом Гран-при, на «Сильверстоуне» важным фактором стал ветер – а наша машина, судя по всему, очень чувствительна к порывам ветра.

Ветер сильно влияет на нашу машину, но это не оправдание. Ведь условия одинаковы для всех», – рассказал Ферстаппен.

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