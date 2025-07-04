Макс Ферстаппен об отношениях с Расселлом: «Мы ладим. Я не из тех, кто держит обиду»
Ферстаппен раскрыл, что думает о конфликтах с Расселлом.
Пилот «Ред Булл» высказался об отношениях с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.
Паддок не покидают слухи о возможном переходе Ферстаппена в немецкую команду. В одном из сценариев в качестве его потенциального напарника рассматривается именно Расселл (Кими Антонелли при этом, вероятно, отправят в другую команду – «в аренду»).
«Мы [с Джорджем] вполне ладим. У нас бывают всякие моменты на трассе, но все в порядке. Мы разговариваем. Просто оставляем все позади – по крайней мере я так делаю. Просто продолжаю выступать в гонках. Я не из тех, кто держит обиду», – рассказал Ферстаппен.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Daily Mail
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