Кристиан Хорнер: «Однажды Ферстаппена не будет в «Ред Булл», надо держать это в уме и вкладываться в будущее»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о будущем команды без лидера Макса Ферстаппена.
«Макс играет ключевую роль в команде, и так уже почти на протяжении десяти лет. И есть намерения, чтобы все продолжалось. Но однажды, после того или иного события, настанет день, когда Макса больше не будет [в «Ред Булл»].
Надо держать это в уме, команда всегда должна смотреть и вкладываться в будущее. Надеюсь, этот день не настанет в течение ближайших нескольких лет, но кто знает. Нужно всегда вкладываться в молодые таланты, предоставлять возможности, как сегодня мы сделали с Арвидом Линдбладом, следить за новым поколением.
Ясно одно – в этом бизнесе ничто не стоит на месте», – подчеркнул менеджер на Гран-при Великобритании.
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