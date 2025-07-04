Кристиан Хорнер: «Однажды Ферстаппена не будет в «Ред Булл», надо держать это в уме и вкладываться в будущее»

Хорнер признал, что «Ред Булл» рано или поздно потеряет Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил о будущем команды без лидера Макса Ферстаппена .

«Макс играет ключевую роль в команде, и так уже почти на протяжении десяти лет. И есть намерения, чтобы все продолжалось. Но однажды, после того или иного события, настанет день, когда Макса больше не будет [в «Ред Булл»].

Надо держать это в уме, команда всегда должна смотреть и вкладываться в будущее. Надеюсь, этот день не настанет в течение ближайших нескольких лет, но кто знает. Нужно всегда вкладываться в молодые таланты, предоставлять возможности, как сегодня мы сделали с Арвидом Линдбладом , следить за новым поколением.

Ясно одно – в этом бизнесе ничто не стоит на месте», – подчеркнул менеджер на Гран-при Великобритании.

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Кристиан Хорнер: «Расселл запустил спекуляции о Ферстаппене, пожалуй. Макс намерен выступать за «Ред Булл» в 2026-м»