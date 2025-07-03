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Ландо Норрис: «Мы с Пиастри вольны сражаться, просто не надо поступать так, как я в Канаде»

Норрис поделился информацией о правилах борьбы с Пиастри.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, сколько свободы команда предоставляет ему и Оскару Пиастри в сражениях между собой

«Я бы сказал, что в Канаде была очевидная красная линия. Красная линия – просто не допускать контактов. Вот и все, я бы сказал.

Это просто и в то же время непросто, потому что ты сражаешься на грани, пытаешься раздвинуть границы, и в таких случаях легко ошибиться.

Можно говорить, что мы лучшие пилоты в мире, но люди допускают ошибки. Даже лучший гонщик, выигравший множество титулов, ошибается.

Мы хотим бороться. В какие-то моменты нам будут говорить, что надо сохранять позиции, сделать то или это, потому что мы команда все равно следит. Но, если посмотреть на весь последний уик-энд, нам давали бороться. Все довольно просто: можно веселиться, можно сближаться. Уверен, команда понервничала в прошлый уик-энд.

Кроме того, есть много людей, которые упорно трудятся, чтобы строить наши машины, и дают нам возможность побеждать. Если мы будем упускать шансы из-за каких-то глупостей, это будет пересечением черты.

Так что мы вольны сражаться, уж точно большую часть времени, просто не надо поступать так, как я в Канаде», – отметил пилот перед домашним Гран-при Великобритании.

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Ландо Норрис: «Поражение в борьбе за титул не стало бы провалом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Австрии
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