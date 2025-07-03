«Я уверен в проекте «Уильямса» и в своем выборе». Карлос Сайнс не будет пытаться попасть в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Сайнс не планирует уходить из «Уильямса» в «Ред Булл».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что не будет пытаться попасть в команду «Ред Булл», если Макс Ферстаппен все-таки решит перейти в «Мерседес», а в австрийской команде освободится место.

«Ну, во-первых, все эти вещи, о которых вы сейчас говорите – не более чем слухи. Я не знаю, насколько правдивы все эти сообщения, и чем все закончится, но в «Уильямсе» знают, что у меня есть обязательства на ближайшие два года, и что я останусь в команде и дальше, если ситуация это позволит. Я верю в наш проект, мы движемся по правильной траектории, так что да – я уверен в сделанном мной выборе», – рассказал Сайнс.

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