«Я уверен в проекте «Уильямса» и в своем выборе». Карлос Сайнс не будет пытаться попасть в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
Сайнс не планирует уходить из «Уильямса» в «Ред Булл».
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что не будет пытаться попасть в команду «Ред Булл», если Макс Ферстаппен все-таки решит перейти в «Мерседес», а в австрийской команде освободится место.
«Ну, во-первых, все эти вещи, о которых вы сейчас говорите – не более чем слухи. Я не знаю, насколько правдивы все эти сообщения, и чем все закончится, но в «Уильямсе» знают, что у меня есть обязательства на ближайшие два года, и что я останусь в команде и дальше, если ситуация это позволит. Я верю в наш проект, мы движемся по правильной траектории, так что да – я уверен в сделанном мной выборе», – рассказал Сайнс.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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